Грузинского журналиста Габунию опросили по делу "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Бывший журналист грузинской телекомпании "Рустави-2" Георгий Габуния, выражавшийся нецензурно в прямом в эфире в адрес руководства России, в субботу дал показания в Генпрокуратуре по делу о хищении денежных средств "Рустави-2". Об этом сообщила грузинская телекомпания "Имеди" .

Журналист считает, что вызов в прокуратуру его, а также других бывших сотрудников "Рустави-2" связан с желанием властей собрать компромат на бывшего гендиректора телеканала Нику Гварамию, который сейчас руководит телеканалом "Мтавари архи". "В первую очередь, есть попытка арестовать генерального директора "Мтавари архи" Нику Гварамию. У меня складывается впечатление, что у них [властей] это не получится, однако они должны довести до конца опросы. Не думаю, чтобы предоставленная мною информация внесла бы какие-то радикальные изменения в дело", - сказал Габуния журналистам после выхода из прокуратуры.

По его словам, следователи взяли с него подписку о неразглашении деталей дела, поэтому он не может рассказать, о чем его спрашивали правоохранители. Габунию вызывали на опрос еще 7 октября, однако затем дата была перенесена на 19 октября.

Ранее по этому же делу дали показания бывший шеф информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили, бывший автор и ведущий передачи "Субботний курьер" Нодар Меладзе и экс-телеведущий, ныне член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

По делу о присвоении денег "Рустави-2" в качестве обвиняемого проходит ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе Генпрокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн). Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави-2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави-2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

Тбилисский городской суд избрал залог в размере 40 тыс. лари (более $13 тыс.) в качестве меры пресечения. Гварамия сначала не хотел платить залог, однако затем внес деньги.