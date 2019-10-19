Турция намерена продолжить операцию в Сирии, если курдские формирования не отойдут

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу о готовности Анкары продолжить операцию в Сирии "Источник мира", если курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) не выйдут из зоны безопасности.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Если террористы не покинут зону безопасности, как сказано в достигнутом с США соглашении, то мы продолжим операцию", - сказал он в ходе выступления в городе Кайсери. Трансляцию выступления ведет телеканал NTV.

Акар напомнил, что Турция дала СНС на процесс вывода своих бойцов пять дней.

Между тем ранее в субботу Министерство национальной обороны Турции обвинило курдские формирования в нарушении режима прекращения огня. По утверждениям Анкары, "за последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер". "Силы демократической Сирии", в которые входит СНС, в свою очередь выступили с аналогичным обвинением в адрес Анкары.