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Brexit
Обновлено 

Палата общин Британии не будет вновь голосовать по сделке Джонсона с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что это было бы повторением уже проведенных дебатов и нарушением порядка работы парламента
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу House of Commons via AP
Описание
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу
© House of Commons via AP

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу не разрешил правительству премьер-министра Бориса Джонсона в понедельник вновь спросить у депутатов, готовы ли они одобрить проект сделки с ЕС об условиях Brexit. Повестку дня палаты объявил в понедельник перед открытием ее заседания сам Беркоу, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

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"Резюмируя сказанное, сегодняшняя инициатива правительства в своей сути повторяет субботнюю инициативу, по которой палата приняла свое решение. Внешние обстоятельства с субботы также не изменились. Таким образом, я решил, что предложение правительства сегодня обсуждаться не будет, так как это будет повторением уже проведенных дебатов и нарушением порядка работы парламента", - сказал Беркоу. При этом он добавил, что у правительства будет возможность провести ключевое для Джонсона голосование до конца месяца.

Ранее в понедельник британский кабмин объявил о намерение представить парламенту для голосования проект закона о Brexit, основанного на тексте достигнутого 17 октября соглашения между Лондоном и Брюсселем. Утверждение этого закона означало бы и одобрение сделки Палатой общин. В субботу правительству не удалось провести сделку Джонсона через парламент из-за поправки, внесенной депутатом Оливером Летвином. По словам Джонсона, одобренная депутатами поправка лишила смысла проведение голосования, которое должно было состояться в субботу вечером.

"Хочу напомнить, в поправке Оливера Летвина четко оговаривается, что сначала [перед одобрением сделки парламентом] должны быть приняты законы [необходимые для осуществления Brexit]. Было бы весьма необычно вдруг проводить дебаты по тому же вопросу на следующем же заседании парламента и после того, как по этому вопросу было принято четкое решение. Именно поэтому я принял то решение, которое принял", - добавил Беркоу.

До запланированной даты осуществления Brexit - 31 октября - остается лишь 10 дней. 31 октября также истечет срок полномочий Беркоу, который уже не в первый раз спутал карты консервативному правительству, требуя строгого соблюдения парламентских процедур. В марте этого года, приведя похожие аргументы, он заблокировал одну из попыток предшественницы Джонсона Терезы Мэй поставить на голосование в парламенте проект ее сделки с Брюсселем, которую депутаты отвергли трижды.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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