Джонсон разочарован несостоявшимся голосованием по сделке с ЕС

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон разочарован тем, что депутаты Палаты общин не смогут в понедельник проголосовать по проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом заявил представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Премьер-министр разочарован, что парламент не допустил осуществления голосования", - приводит его слова агентство Reuters. Он также добавил, что, согласно ранее оглашенному Джонсоном плану, правительство на этой неделе представит парламенту законы, которые должны быть одобрены, чтобы осуществить Brexit на условиях достигнутой с ЕС сделки.

Ранее в понедельник британский кабмин объявил о намерении представить парламенту для голосования проект закона о Brexit, основанного на тексте утвержденного 17 октября на саммите ЕС соглашения с Евросоюзом. Принятие этого закона означало бы и одобрение сделки Палатой общин. Провести голосование не разрешил спикер Палаты общин Джон Беркоу, определяющий парламентскую повестку дня. По мнению Беркоу, парламентские процедуры были бы нарушены, если бы кабинет Джонсона в понедельник потребовал у депутатов проголосовать по предложению, которое по сути является аналогом инициативы, представленной парламенту в субботу, 19 октября.

Причиной непринятия сделки Палатой общин 19 октября стала поправка, внесенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвиным и утвержденная большинством законодателей. Она гласит, что сначала депутаты должны принять все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. Как подчеркнул Беркоу, у правительства будет возможность провести ключевое для Джонсона голосование после того, как законы будут приняты. По словам лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, правительство планирует завершить этот процесс уже 24 октября.

Не сумев утвердить соглашение с ЕС в отведенный ему парламентом срок, Джонсон был вынужден направить председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако текст послания предполагает, что она может не понадобиться, и страна по-прежнему сможет покинуть сообщество 31 октября со сделкой, если все необходимые для этого условия будут соблюдены.