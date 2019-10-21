Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

В кабмине заявили, что Палата общин 22 октября сможет проголосовать по сделке о Brexit

В этот день состоится второе чтение законопроекта

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента уже во вторник сможет проголосовать по проекту сделки о Brexit, достигнутой между Лондоном и Брюсселем 17 октября. Об этом заявил в понедельник, выступая пред депутатами, лидер Палаты общин и член британского кабмина Джейкоб Рис-Могг.

На эту тему
Парламент Британии не дошел до Brexit. Депутаты вновь проголосовали за отсрочку "развода"

"Первой возможностью проголосовать по сути соглашения между правительством Ее Величества и ЕС будет второе чтение законопроекта о Brexit, которое состоится завтра", - сказал Рис-Могг, представляющий правительство в нижней палате британского парламента и отвечающий за формирование правительственной повестки дня в Палате общин.

Первое чтение нового законопроекта о Brexit, оcнованного на тексте сделки премьера Великобритании Бориса Джонсона с ЕС, должно состояться вечером в понедельник. По словам Рис-Могга, до пятницы правительство рассчитывает провести через Палату общин все законы, необходимые для того, чтобы осуществить Brexit в срок - до 31 октября.

По оценкам ряда бывших и нынешних членов кабинета Джонсона, а также британских СМИ, премьер сейчас обладает достаточной поддержкой в парламенте, чтобы его сделка была утверждена законодателями. Однако планам правительства может помешать оппозиция, планирующая внести поправки в текст законов, которые будут регулировать процесс Brexit. Крупнейшая оппозиционная сила в парламенте - Лейбористская партия - уже заявила о том, что с помощью поправок будет добиваться сохранения членства страны в Таможенном союзе ЕС, а также проведения повторного референдума по вопросу о Brexit.

На экстренном заседании парламента в субботу Джонсону не удалось провести свою сделку с ЕС через Палату общин. Причиной стала поправка, внесенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвиным и утвержденная большинством законодателей. Она гласит, что сначала депутаты должны принять все законы, которые требуются для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. В понедельник спикер Палаты общин Джон Беркоу не разрешил вновь поставить проект соглашения с ЕС на голосование, заявив, что сначала, согласно тексту поправки Летвина, должны быть приняты необходимые законы.

Не сумев утвердить соглашение с ЕС в отведенный ему парламентом срок, Джонсон в субботу был вынужден направить председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако текст послания предполагает, что она может не понадобиться, и страна по-прежнему сможет покинуть сообщество 31 октября со сделкой, если все необходимые для этого условия будут соблюдены.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Демонстранты в Бейруте выступают против коррупции и религиозного разделения
Участники акций заявляют, что не уйдут с площадей, пока не добьются отставки правительства и роспуска парламента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС