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Военная операция Турции на севере Сирии
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Генштаб Ирана: Тегеран и Москва смогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель начальника штаба Мехди Раббани отметил, что между странами сложились хорошие отношения в военной сфере

ПЕКИН, 22 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Даниил Смирнов/. Сотрудничество Ирана и России в сфере безопасности позитивно сказывается на ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и позволит стабилизировать регион в будущем. Об этом во вторник в ходе Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил ТАСС заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мехди Раббани.

"К сожалению, в настоящее время ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке не такая хорошая. Однако благодаря сотрудничеству таких стран, как Иран и Россия, ситуация в этой сфере будет улучшаться. Мы уверены в этом", - указал он.

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"К счастью, у нас очень хорошие отношения с Россией. Я многократно бывал в РФ, у нас очень хорошие отношения с нашими российскими друзьями, особенно это касается военного сотрудничества. Мы обсуждаем с ними проблемы в сфере безопасности", - добавил генерал. "Уверены, что плодотворное сотрудничество с Россией и таким азиатскими странами, как Китай, является позитивным фактором", - резюмировал он.

Действия США

Мехди Раббани также считает, что США несут на себе большую часть ответственности за нестабильность на Ближнем Востоке.

"С Россией у нас хорошее сотрудничество, мы взаимодействуем в нашем совместном противодействии негативным, провоцирующим хаос действиям определенных стран на Ближнем Востоке и в Азии, в первую очередь это касается США. Мы уверены, что наиболее опасные действия исходят от Соединенных Штатов. А также от некоторых стран, которые следуют за ними и ставят перед собой аналогичные цели, среди них Саудовская Аравия", - сказал он.

В то же время генерал выразил уверенность, что при нивелировании негативного воздействия США страны региона смогут самостоятельно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. "Уверены, что противодействие США позволит нам лучше контролировать ситуацию в регионе. В то же время Турция и Саудовская Аравия являются нашими соседями, и мы сможем разрешить наши противоречия путем переговоров", - резюмировал он.

IX Сяншаньский форум по безопасности проходит в китайской столице с 20 по 22 октября. В этом году его девизом является "Поддержание международного порядка и строительство мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В нем принимают участие 23 министра обороны и шесть начальников генеральных штабов, а также сотни экспертов и ученых из более 100 стран мира.

Организаторами Сяншаньского форума по безопасности являются Минобороны КНР, а также Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Первый подобный форум состоялся в 2006 году и затем проводился раз в два года. С 2015 года это международное мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проводится ежегодно.

Теги
СШАИранРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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