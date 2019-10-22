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Беспорядки в Чили

Число погибших в ходе беспорядков в Чили достигло 15

Замглавы МВД страны Родриго Убилья сообщил также, что задержаны 2 643 человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в ходе беспорядков, продолжающихся в Чили с прошлой недели. Об этом сообщил во вторник замглавы МВД страны Родриго Убилья.

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"К сегодняшнему дню по всей стране погибли 15 человек, 11 из них в столичном регионе", - приводит его слова радиостанция BioBio. По словам Убильи, "все смерти связаны с пожарами и грабежами, в основном - торговых центров". За медицинской помощью за последние сутки обратились 134 полицейских и 77 гражданских лиц.

Число задержанных достигло 2643. При этом Убилья отметил, что наблюдается "значительное снижение количества случаев грабежей, вандализма и других преступлений". "Вчера у нас были сообщения о 350 случаях, за последние 24 часа - о 255, почти на 100 меньше", - добавил он.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
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