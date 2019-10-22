В Госдепе утверждают, что в договоренностях России и Турции по Сирии много "дыр"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во вторник выразил мнение, что в договоренностях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много "дыр".

"Есть соглашение между Турцией и Россией, которое я читал сегодня после полудня <...> В нем много дыр. Я знаю только то, что это остановит Турцию от того, чтобы двигаться вперед", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

По мнению Джеффри, Россия взяла на себя "размытые" обязательства. "Есть ли у нее эффективные методы добиться ухода [бойцов курдских формирований] СНС ["Силы народной самообороны"] из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли", - продолжил спецпредставитель США по Сирии.

Россия и Турция во вторник достигли соглашений о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.