Госдеп сообщил, что решение по санкциям против Турции из-за С-400 до сих не принято

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты до сих пор не приняли никакого решения по санкциям против Турции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

"Решение по возможному введению санкций в рамках CAATSA [против Турции] находится на стадии рассмотрения в настоящий момент. Речь идет о текущем процессе обсуждения", - отметил Палмер, который принял участие в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии "Источник мира". Заместитель помощника рассказал, что американо-турецкие переговоры по покупке Анкарой С-400 "ведутся на высоком уровне".

Палмер отказался предоставлять законодателям дополнительные подробности рассмотрения вопроса введения рестрикций. Он подчеркнул, что Госдепартамент намерен выполнять требования CAATSA.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA, который предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов". Кроме того, ежегодно принимаемые американским Конгрессом законы об оборонных бюджетах также предусматривают ограничительные меры в отношении Москвы.