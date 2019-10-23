Пенс подтвердил, что курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс, выступая в американской столице.

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"Ранее сегодня [во вторник] мы получили сообщение от командира СДС о том, что все их вооруженные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких ВС", - сказал Пенс.

"Наша команда продолжает вести консультации с обеими сторонами. Я надеюсь, что в ближайшее время режим прекращения огня будет действовать на постоянной основе. Эти консультации продолжаются", - добавил вице-президент.

Как утверждает Пенс, достигнутые на прошлой неделе в рамках американо-турецких переговоров договоренности по созданию зоны безопасности на севере Сирии "обеспечат мир и защитят всех жителей этого пострадавшего от войны региона". По его словам, "в течение прошлых пяти дней временный режим прекращения огня сохранялся". Вице-президент в очередной раз подчеркнул, что дислоцированные в Сирии американские военнослужащие возвращаются домой.