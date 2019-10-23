Премьер Ирландии: лидеры ЕС могут встретиться в 25 октября для обсуждения отсрочки Brexit

ДУБЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евросоюза могут встретиться в ближайшую пятницу в случае, если консенсус по поводу отсрочки Brexit не будет достигнут. Об этом заявил в среду а ходе "правительственного часа" в парламенте глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

"Если будет консенсус (по вопросу предоставления Великобритании отсрочки выхода из ЕС - здесь и далее прим. ТАСС), мы сможем все согласовать в ходе рабочей переписки, - сказал Варадкар. - Если нет - нам придется созывать встречу лидеров стран - членов, чтобы решить, предоставлять отсрочку или нет, на каких основаниях и на какой срок". "Такую встречу можно провести в понедельник или в пятницу", - добавил премьер. "Ирландское правительство всегда выступало за то, чтобы избежать сценария выхода (Великобритании из ЕС) без сделки - таков наш поход и сейчас", - продолжил Варадкар. "Очень надеюсь, что (британский) парламент проведет все дебаты по поводу соглашения о выходе в разумные сроки", - заключил премьер Ирландии.

Во вторник британский парламент во втором чтении одобрил сделку о Brexit, достигнутую на саммите ЕС 17 октября, однако отказался поддержать кабмин по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit - правительство намеревалось провести все дебаты за три дня. Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на это заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза согласиться на перенос по запросу Лондона на 31 января 2020 года даты выхода Великобритании из состава сообщества.