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Brexit

Премьер Ирландии: лидеры ЕС могут встретиться в 25 октября для обсуждения отсрочки Brexit

Лео Варадкар отметил, что правительство Ирландии всегда выступало за то, чтобы избежать сценария выхода Великобритании из ЕС без сделки

ДУБЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евросоюза могут встретиться в ближайшую пятницу в случае, если консенсус по поводу отсрочки Brexit не будет достигнут. Об этом заявил в среду а ходе "правительственного часа" в парламенте глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

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"Если будет консенсус (по вопросу предоставления Великобритании отсрочки выхода из ЕС - здесь и далее прим. ТАСС), мы сможем все согласовать в ходе рабочей переписки, - сказал Варадкар. - Если нет - нам придется созывать встречу лидеров стран - членов, чтобы решить, предоставлять отсрочку или нет, на каких основаниях и на какой срок". "Такую встречу можно провести в понедельник или в пятницу", - добавил премьер. "Ирландское правительство всегда выступало за то, чтобы избежать сценария выхода (Великобритании из ЕС) без сделки - таков наш поход и сейчас", - продолжил Варадкар. "Очень надеюсь, что (британский) парламент проведет все дебаты по поводу соглашения о выходе в разумные сроки", - заключил премьер Ирландии.

Во вторник британский парламент во втором чтении одобрил сделку о Brexit, достигнутую на саммите ЕС 17 октября, однако отказался поддержать кабмин по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit - правительство намеревалось провести все дебаты за три дня. Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на это заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза согласиться на перенос по запросу Лондона на 31 января 2020 года даты выхода Великобритании из состава сообщества.

Теги
ВеликобританияИрландияBrexitВарадкар, Лео
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