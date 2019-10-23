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Беспорядки в Чили

Число погибших в ходе беспорядков в Чили достигло 18

Среди погибших один ребенок

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли в ходе беспорядков, продолжающихся в Чили с прошлой недели. Об этом сообщил в среду замглавы МВД страны Родриго Убилья.

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"C прискорбием сообщаем о гибели трех человек за последние 24 часа, двое из них погибли в Сан-Педро-де-ла-Пас, когда на группу протестуюших наехал автомобиль", - сказал он.

По словам Убильи, среди погибших один ребенок. Во вторник МВД сообщало о 15 погибших.

Как отметил Убилья, за последние сутки вновь было зарегистрировано снижение количества случаев грабежей, вандализма и других преступлений. За медицинской помощью за последние сутки обратились 95 сотрудников правоохранительных органов и 102 гражданских лиц.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
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