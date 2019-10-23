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CNN считает договоренности России и Турции по Сирии геополитическим проигрышем США

По мнению телекомпании, "Путин и Эрдоган стали стали основными геополитическими игроками в регионе"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время встречи, 22 октября 2019 года Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время встречи, 22 октября 2019 года
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. США оказались в геополитическом проигрыше в результате соглашения, заключенного между Москвой и Анкарой по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказала телекомпания CNN, комментируя итоги состоявшейся во вторник встречи президентов России и Турции в Сочи.

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"Самые крупные геополитические потери в результате достигнутого соглашения понес Вашингтон", - отметила телекомпания. Как говорится в материале, "заключенное во вторник соглашение еще более усилило американское унижение". В то же время, отметила телекомпания, "Путин и Эрдоган стали стали основными геополитическими игроками в регионе".

При этом CNN высказывает мнение, что в результате быстрого вывода американских войск из северных районов Сирии, прилегавших к границе с Турцией проживающие там курды могут оказаться под угрозой.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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