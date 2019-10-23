Два депутата от "Слуги народа" прошли детектор лжи по делу о взятке за голосование в Раде

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Два депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в среду прошли проверку на детекторе лжи на предмет возможного получения взятки за голосование против законопроекта.

Первым тест прошел депутат Александр Качура, о результатах которого он сообщил на своей странице в Facebook. Согласно опубликованным им результатам, на все семь вопросов он сказал правду. Он также добавил, что тест подтверждает его непричастность к коррупции. В среду вечером проверку в прямом эфире на полиграфе также прошел депутат от президентской фракции Александр Дубинский. По окончанию процедуры полиграфолог Виталий Опанасенко отметил, что "в тесте контрольно-проверочных вопросов имеются результаты в пользу опрашиваемого лица". Документально подтвержденные результаты проверки Дубинского должны быть опубликованы в понедельник.

В среду также планировалась проверка главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, но она была перенесена на 16:00 24 октября. Полиграфологи пояснили, что еще не подготовлены вопросы.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду возбудила дело по факту возможного получения взятки 11 депутатами Верховной рады от "Слуги народа" за голосование против законопроекта. В украинских СМИ ранее была обнародована информация о том, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа" якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета. СМИ также сообщили, что во фракции зреет раскол в связи в связи с коррупционным скандалом.