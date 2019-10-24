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Акции протеста в Гонконге

В Китае заявили, что протестующие в Гонконге вдохновили протесты от Испании до Чили

Глава комиссариата МИД Китая Се Фэн раскритиковал Палату представителей Конгресса США за "поддержку мятежников" путем принятия законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 октября. /ТАСС/. Демонстранты, подстрекающие к независимости Гонконга, вдохновили зарубежных сепаратистов, которые пытаются перенести модель уличных протестных выступлений на другие страны - от Испании до Чили. С таким утверждением выступил в четверг глава комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе КНР Се Фэн.

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"Это - вирус, не имеющий границ и пределов", - подчеркнул он, выступая на форуме экономического сотрудничества региона Большого Залива в Южном Китае. "От Испании до Великобритании и Чили протестующие угрожают скопировать ситуацию в Гонконге. Если этот "ящик Пандоры" уличного насилия будет открыт, вся цивилизация может оказаться в бедственном положении, и ни одна страна не будет застрахована от этого", - считает китайский дипломат.

"Международное сообщество не может позволить себе хранить молчание, сидеть сложа руки или злорадствовать по поводу творящихся беспорядков в Гонконге", - сказал Се Фэн. В частности, дипломат подверг критике Палату представителей Конгресса США за "поддержку мятежников" путем принятия законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге.

С начала лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам раз и навсегда отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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