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Ситуация вокруг статуса Иерусалима

Малайзия намерена аккредитовать дипмиссию на территории Палестины

Премьер страны Махатхир Мохамад сообщил, что этот шаг предпримут в ответ на признание некоторыми государствами Иерусалима в качестве столицы Израиля

БАКУ, 26 октября. /ТАСС/. Малайзия намерена аккредитовать дипломатическую миссию в Палестине в ответ на признание рядом государств Иерусалима в качестве столицы Израиля. Об этом заявил на проходящем здесь XVIII саммите Движения неприсоединения (ДН) малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, сообщает в субботу газета New Straits Times.

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"Мы знаем, что Израиль не позволит Малайзии разметить посольство на оккупированных территориях, поэтому непосредственно дипмиссия будет располагаться в Иордании", - сказал глава правительства. Он также подчеркнул, что "посольство будет аккредитовано в Палестине и будет оказывать помощь народу этой территории".

Махатхир также выразил мнение, что "Израиль продолжает душить палестинский народ, захватывая новые и новые территории". "Однако международные организации, основанные крупными державами, предпочитают не замечать, как [Израиль] игнорирует международные резолюции", - сказал премьер. Кроме того, он призвал страны, участвующие в данной встрече, "отказаться от планов размещения своих посольств в Иерусалиме".

На саммит ДН в столице Азербайджана собрались делегации 158 стран и международных организаций, при этом около 60 стран представлены на уровне глав государств и правительств. ДН - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время ДН объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях ДН открытого характера. Россия получила этот статус в 1995 году.

Теги
МалайзияПалестинаИзраильСитуация вокруг статуса Иерусалима
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