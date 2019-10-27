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США уведомили Турцию об операции с предполагаемой ликвидацией главаря ИГ

Действия военных были скоординированы, заявили в Министерстве национальной обороны Турции

АНКАРА, 27 октября. /ТАСС/. Военные Турции и США обменивались разведданными перед началом американской операции в провинции Идлиб, в ходе которой, предположительно, был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

"В преддверии операции США в Идлибе вчера ночью произошел обмен информацией между нашими военными, действия были также скоординированы", - отмечается в распространенном заявлении.

Как сообщил ранее со ссылкой на собственные источники журнал Newsweek, американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб они уничтожили главаря ИГ. По данным издания, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Теги
СШАСирияТурция
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