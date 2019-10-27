В МИД Германии сообщили, что не располагают собственными данными о ликвидации главаря ИГ

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Власти Германии не располагают собственными сведениями о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, о которой объявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Мы находимся в контакте по этому вопросу с нашими американскими партнерами. В настоящий момент у нас нет собственных сведений [на этот счет]", - заявили корреспонденту ТАСС в МИД ФРГ.

27 октября Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб. По его словам, аль-Багдади подорвал себя вместе с тремя детьми, многие его сообщники были ликвидированы в ходе операции. Среди американских военных погибших нет. Трамп также поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. При этом в Минобороны РФ усомнились в реальности проведенной операции, заявив, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывали воздушное пространство над Сирией для американской авиации.