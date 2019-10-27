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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее сообщил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом Усамы бен Ладена. Оно было сброшено в Аравийское море

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Ранее в интервью телекомпании NBC схожее мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он подчеркнул, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Террорист, которого американские власти считают главным организатором нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. Как сообщил американский лидер, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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