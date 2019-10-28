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Госполиция Латвии возбудила дело из-за осквернения памятника воинам-освободителям в Риге

Акт вандализма произошел 26 октября. Неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке

РИГА, 28 октября. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по факту произошедшего в субботу акта вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в понедельник ТАСС сообщила специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска.

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия", - написала она в ответ на запрос ТАСС.

Агентство LETA в субботу сообщило, что вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.

Посольство РФ в Латвии назвало кощунством факт вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в субботу. Диппредставительство отметило, что такой вандализм - прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве "оккупантов".

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.

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Латвия
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