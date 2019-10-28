ООН ждет подтверждения ликвидации аль-Багдади от властей в регионе

ООН, 28 октября. /ТАСС/. ООН не может самостоятельно проверить информацию о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади и ждет подтверждения от властей в регионе. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы лично не можем подтвердить эту информацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы верим в достоверность ряда источников, заявивших об этом (уничтожении аль-Багдади - прим. ТАСС). Но, конечно, любая информация должна быть подтверждена властями "на земле", - подчеркнул Хак.

"ИГ совершило чудовищные преступления, которые повлекли смерть тысяч мужчин, женщин и детей. Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы отдать дань памяти всем жертвам террористов", - добавил заместитель официального представителя генсека.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.