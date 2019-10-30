В "Оппозиционной платформе" приветствовали возобновление отвода войск в Донбассе

КИЕВ, 30 октябре. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует возобновление отвода войск от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду заявил глава ее политсовета Виктор Медведчук.

"Мы исключительно положительно оцениваем тот факт, что начался отвод войск с двух сторон в районе Золотого, - сообщил он журналистам в кулуарах Верховной рады. - Сегодня не очень много политических сил, которые поддерживают в данном случае эти действия власти". Он напомнил, что разведение сил и средств в районе города Золотое Луганской области - лишь первый шаг. За ним должен последовать также отвод войск у населенного пункта Петровское, как это было согласовано еще 2016 году.

"Только после этого можно будет говорить о проекте решения заседания нормандского формата, чтобы продолжить процесс, главной целью которого является прекращение боевых действий и мирное урегулирование, - отметил политик. - Власти должны закончить отвод в Золотом, затем перейти в район Петровского и далее перейти к активизации мирного процесса по выполнению минских соглашений. Мы верим, что так и будет. Мы также считаем, что если у президента [Украины Владимира] Зеленского действительно есть политическая воля, то он должен это реализовать".

Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко неожиданно объявил о том, что украинская сторона приступила к отводу войск у Золотого. Он должен был начаться еще 7 октября, но был сорван из-за бездействия украинских властей, которые не сумели остановить проникновение в этот район группы вооруженных националистов, заявивших, что они "будут защищать" данную территорию.