WSJ: Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

Адвокат дал ясно понять, что экс-помощник главы государства по национальной безопасности не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе. Купер сказал, что готов от лица Болтона принять повестку законодателей от Демократической партии страны.

Газета Politico первой информировала о решении демократов в Палате представителей вызвать на слушания в рамках импичмента президента США Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтону предписано явиться на слушания 7 ноября, а Джону Айзенбергу и Майклу Эллису - 4 ноября.

Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что по меньшей мере четыре сотрудника СНБ подняли тревогу как перед телефонным разговором президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле, так и непосредственно после него из-за якобы имевших место попыток администрации США оказывать давление на власти Украины. Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Айзенбергу, а позднее также и Болтону. Звонком якобы были обеспокоены не только рядовые сотрудники, но и такие чиновники высокого ранга, как сам Болтон и его заместитель Чарльз Капперман.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, ссылаясь на свидетельства осведомителя, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.