Помпео заявил об отсутствии признаков нажима на Зеленского в разговоре с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. В июльском разговоре президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского не было ничего предосудительного, что указывало бы на желание президента США шантажировать Киев. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

"Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент [Трамп] справился с ним надлежащим образом", - отметил госсекретарь. Он акцентировал внимание на том, что именно администрация Трампа, а не его предшественника Барака Обамы предоставила оборонительные вооружения Украине.

"Этот телефонный разговор соответствовал всем установкам, выработанным давно во время серии бесед с президентом Трампом, посвященных выработке [внешнеполитического] курса. Наш курс по отношению к Украине был ясен всегда. У президента имелись реальные основания для беспокойства о том, что европейцы вкладывались недостаточно, а мы (США - прим. ТАСС) выделяли больше своей справедливой доли", - заключил Помпео.

Его попросили прокомментировать показания в Конгрессе США сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александера Виндмана, который во вторник утверждал, что ключевые слова в опубликованной стенограмме июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского были пропущены. Госсекретарь посетовал, что не может выступать с комментариями, так как не ознакомился с показаниями Виндмана. Помпео объяснил это тем, что демократы проводят слушания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента в закрытом режиме и не допускают представителей Госдепартамента.