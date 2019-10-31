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Помпео заявил об отсутствии признаков нажима на Зеленского в разговоре с Трампом

Госсекретарь США отметил, что телефонный разговор соответствовал всем установкам, которые были давно выработаны во время серии бесед с американским президентом
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. В июльском разговоре президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского не было ничего предосудительного, что указывало бы на желание президента США шантажировать Киев. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

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"Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент [Трамп] справился с ним надлежащим образом", - отметил госсекретарь. Он акцентировал внимание на том, что именно администрация Трампа, а не его предшественника Барака Обамы предоставила оборонительные вооружения Украине.

"Этот телефонный разговор соответствовал всем установкам, выработанным давно во время серии бесед с президентом Трампом, посвященных выработке [внешнеполитического] курса. Наш курс по отношению к Украине был ясен всегда. У президента имелись реальные основания для беспокойства о том, что европейцы вкладывались недостаточно, а мы (США - прим. ТАСС) выделяли больше своей справедливой доли", - заключил Помпео.

Его попросили прокомментировать показания в Конгрессе США сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александера Виндмана, который во вторник утверждал, что ключевые слова в опубликованной стенограмме июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского были пропущены. Госсекретарь посетовал, что не может выступать с комментариями, так как не ознакомился с показаниями Виндмана. Помпео объяснил это тем, что демократы проводят слушания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента в закрытом режиме и не допускают представителей Госдепартамента.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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