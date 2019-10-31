Зеленский заверил НАТО, что Украина выполняет все рекомендации по закону об образовании

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Киев выполняет все рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

"Что касается прав национальных меньшинств, то мы заверили союзников в том, что Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании", - сказал он в четверг на совместном брифинге по итогам заседания комиссии Украина - НАТО.

"Более того, - продолжил Зеленский, - шесть из семи рекомендаций уже выполнены украинской стороной".

В сентябре 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. После принятия закона некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

Тем не менее в начале октября министр образования и науки Украины Новосад подтвердила, что русскоязычные школы на Украине "с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения". МИД РФ в очередной раз выразил сожаление в связи с насильственной украинизацией в стране, подчеркнув, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года.