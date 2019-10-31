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Зеленский заверил НАТО, что Украина выполняет все рекомендации по закону об образовании

Президент Украины сообщил, что шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании уже выполнены

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Киев выполняет все рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

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"Что касается прав национальных меньшинств, то мы заверили союзников в том, что Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании", - сказал он в четверг на совместном брифинге по итогам заседания комиссии Украина - НАТО.

"Более того, - продолжил Зеленский, - шесть из семи рекомендаций уже выполнены украинской стороной".

В сентябре 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. После принятия закона некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

Тем не менее в начале октября министр образования и науки Украины Новосад подтвердила, что русскоязычные школы на Украине "с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения". МИД РФ в очередной раз выразил сожаление в связи с насильственной украинизацией в стране, подчеркнув, что русский язык на Украине подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года.

Теги
УкраинаСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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