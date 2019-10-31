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Беспорядки в Чили

Трамп в телефонном разговоре с президентом Чили поддержал его решение отменить саммит АТЭС

Себастьян Пиньера отменил саммит из-за беспорядков в стране

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой поддержал его решение отменить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в Сантьяго с 16 по 17 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

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"Вчера (30 октября - прим. ТАСС) президент Дональд Трамп звонил президенту Чили Себастьяну Пиньере, чтобы выразить поддержку в связи с решением отменить саммит АТЭС и Конференцию ООН по изменению климата (должна была проходить со 2 по 13 декабря - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, глава вашингтонской администрации "осудил иностранные попытки подорвать чилийские институты, демократию и общество" и поддержал усилия властей Чили в вопросе "восстановления порядка в стране".

Об отмене саммита АТЭС и Конференции ООН по изменению климата президент Чили объявил в среду. Соответствующее решение было принято на фоне ситуации с протестами в стране. Они начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Протесты, которые позднее переросли в беспорядки и столкновения с полицией, охватили и другие города. В результате Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.

Теги
Пиньера, СебастьянСШАЧилиТрамп, ДональдБеспорядки в Чили
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