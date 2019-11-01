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Белый дом подготовлен к возможному импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала, что в администрации надеются, что все "придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа подготовлена к развитию событий, при котором американский лидер будет подвергнут импичменту. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в эфире телеканала Fox News.

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"Мы, естественно, надеемся на то, что все придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого, но мы подготовлены к тому, что произойдет импичмент", - указала она. Гришэм подчеркнула, что Палата представителей полного состава Конгресса США, вероятнее всего, проголосует за то, чтобы выдвинуть обвинения против действующего американского президента. "Учитывая все их закрытые встречи и выборочные утечки показаний свидетелей, все изначально было подстроено таким образом, чтобы подвергнуть президента импичменту", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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