Белый дом подготовлен к возможному импичменту Трампа

"Мы, естественно, надеемся на то, что все придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого, но мы подготовлены к тому, что произойдет импичмент", - указала она. Гришэм подчеркнула, что Палата представителей полного состава Конгресса США, вероятнее всего, проголосует за то, чтобы выдвинуть обвинения против действующего американского президента. "Учитывая все их закрытые встречи и выборочные утечки показаний свидетелей, все изначально было подстроено таким образом, чтобы подвергнуть президента импичменту", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.