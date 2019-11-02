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В Мали при нападении на армейский пост погибли 49 военных

Еще трое ранены

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в ходе нападения боевиков на армейский пост на северо-востоке Мали составляет 49 военнослужащих. Об этом сообщило в субботу военное командование Мали в заявлении, размещенном на официальном портале вооруженных сил.

"Террористическая атака привела к гибели 49 солдат, еще трое ранены", - подчеркнуто в документе. Отмечается, что на подвергшемся атаке посту осталось 20 выживших военнослужащих. Ранее агентство France Presse сообщало о 53 погибших военнослужащих.

Нападение боевиков произошло в пятницу в районе Инделиман (регион Менака) вблизи границы с Нигером. До сих пор ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

"Армейские силы восстановили контроль над ситуацией", - отмечается в заявлении ВС Мали. Атака была совершена во время обеденного перерыва. Были уничтожены несколько военных автомобилей, остальные оказались захваченными боевиками.

В свою очередь, телерадиокорпорация Би-би-си отмечает, что группа нападавших, видимо, уже покинула территорию Мали и находится в Нигере или Буркина-Фасо, где действуют несколько вооруженных джихадистких группировок, связанных с международными террористическими структурами.

Вооруженные силы Мали при поддержке Франции нанесли в январе 2013 года военное поражение джихадистам, связанным с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Террористы были рассеяны и потеряли свои опорные пункты. Однако в последние месяцы террористические группы, согласно данным спецслужб, смогли консолидировать свои позиции в регионе и угрожают сейчас Мали, Буркина-Фасо и Нигеру. Во многом это происходит в связи с обострением межобщинных отношений в этих государствах из-за ухудшения экономических условий в районе Сахеля.

Теги
Буркина-ФасоМалиНигер
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