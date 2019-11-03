Генсек НАТО прокомментировал призывы проверить правомочность членства Турции в альянсе

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг призывы проверить правомочность членства Турции в Североатлантическом альянсе из-за ее операции на севере Сирии. Таких механизмов не существует, сказал он в интервью газете Bild am Sonntag , которое опубликовано в воскресенье.

По его словам, участников блока объединяет приверженность демократии и праву. "Мы всегда напоминаем об этом в разных столицах, в том числе в Анкаре. Однако в НАТО, в отличие от Европейского союза, нет механизмов для того, чтобы принимать меры по отношению к участникам. НАТО - площадка, на которой все союзники могут обмениваться мнениями честно и открыто", - сказал Столтенберг, комментируя призывы представителей немецкой политики обдумать исключение Турции из блока.

Генсек альянса назвал Турцию "важным союзником", который внес существенный вклад в борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), а также принял 3,6 млн беженцев. "Сейчас очень важно не рисковать тем большим прогрессом, которого мы добились в борьбе против нашего общего врага - ИГ", - сказал он. По его словам, ИГ все еще представляет угрозу, несмотря на недавнюю ликвидацию главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади.

Согласно результатам опроса института YouGov, большинство жителей Германии - 58% - поддержали бы возможное исключение Турции из НАТО на фоне ее операции в Сирии, 18% выступили против.