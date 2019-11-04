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Начало процедуры импичмента Трампа

Опрос: более половины американцев одобряет процедуру импичмента Трампа

Среди сторонников Демократической партии, 88% уверены в необходимости импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Более половины американцев поддерживают начатую демократами в Конгрессе процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

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Как следует из результатов опроса, 53% его участников позитивно оценивают действия демократов, начавших процедуру импичмента, а 44% придерживаются противоположного мнения. Почти половина - 49% - считают, что та информация, которой они располагают сейчас, дает основания для того, чтобы Трампа подвергли импичменту и отрешили от должности президента, а 46% уверены в том, что этого делать не следует.

Среди сторонников Демократической партии, участвовавших в опросе, 88% уверены в необходимости импичмента и 92% не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Среди республиканцев ситуация прямо противоположная: 90% выступают против импичмента и 91% одобряют деятельность Трампа. В опросе участвовали 900 человек, уровень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,27%.

Как отметила газета The Wall Street Journal, один из проводивших опрос экспертов - республиканец Билл МакИнтарф - расценил полученные результаты как свидетельство того, что "в обществе существует эмоциональное перенапряжение". "Результаты выборов предсказывать очень сложно, когда у избирателей существуют такие, никогда ранее не наблюдавшиеся настроения", - добавил он. Его коллега - демократ Джефф Хорвитт считает, что "путь к предстоящим в ноябре выборам будет сопряжен с большими трудностями".

Палата представителей Конгресса США в минувший четверг провела первое голосование в рамках процедуры импичмента и одобрила резолюцию, которая поддерживает расследование действий президента США. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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