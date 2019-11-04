Бизнесмен, якобы работавший на адвоката Трампа, готов дать показания по делу об импичменте

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Лев Парнас, который, предположительно, выполнял на Украине задания Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа, готов дать показания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. Об этом в понедельник заявили представители бизнесмена журналистам агентства Reuters .

Как отмечает агентство, Парнас согласился ответить на вопросы законодателей, а также предоставить им имеющиеся у него материалы. В октябре он получил соответствующие запросы со стороны трех комитетов Палаты представителей Конгресса США, однако тогда ответил отказом. Адвокат Парнаса Джозеф Бонди пояснил, что теперь его клиент готов выполнить требования законодателей при соблюдении пятой поправки к Конституции США, которая гарантирует, что гражданина не должны принуждать свидетельствовать против себя самого.

Оппоненты Трампа утверждают, что Парнас и другой американский предприниматель Игорь Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена. Парнас и Фруман являются выходцами из СССР, они имеют американское гражданство. Первый родился на Украине, второй - в Белоруссии. В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности.

Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некого украинского чиновника.