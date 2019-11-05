В ЕС считают, что отказ Ирана от части обязательств по ядерной сделке ставит ее под вопрос

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Евросоюз считает, что объявленное Тегераном очередное сокращение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит под вопрос будущее этой сделки. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Сегодняшнее заявление Ирана о сокращении своих обязательств по СВПД является несовместимым с его обязательствами. Однако как всегда мы ожидаем оценки МАГАТЭ, которая является единственной структурой, имеющей опыт и возможности оценить последствия этого решения. ЕС всегда выступал за сохранение этого соглашения даже после выхода из него США, однако сегодняшнее решение делает его выполнение проблемным", - заявила она.

Говоря об усилиях ЕС по выполнению сделки и ее сохранению, Косьянчич отметила два бюрократических решения Еврокомиссии: об активации блокирующего регламента, который объявил обновленные санкции США против Ирана недействительными на территории ЕС, а также о создании финансового механизма INSTEX для расчетов с Тегераном. Однако представитель ЕС в ответ на вопросы журналистов не смогла назвать конкретные результаты, которых позволили добиться эти шаги для сохранения соглашения. Дело в том, что INSTEX так полноценно и не заработал, а блокирующим регламентом европейская компания не воспользовались, предпочтя свернуть бизнес в Иране и не рисковать судебными разбирательствами с властями США.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.