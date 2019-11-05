Конгрессмены вызвали и. о. главы аппарата Белого дома на слушания по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Об этом сообщила во вторник газета Politico .

Слушания с его участием, согласно этим данным, назначены на текущую неделю. Законодатели надеются на то, что Малвэни предоставит им информацию о решении администрации приостановить предоставление военной помощи Украине.

В Соединенных Штатах ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, ссылаясь на свидетельства осведомителя, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.