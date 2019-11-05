Сондланд допустил, что США хотели расследования против Байдена в обмен на помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд пересмотрел свои показания Конгрессу в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа и допустил вероятность того, что вашингтонская администрация могла ожидать от Киева проведения расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена - в обмен на предоставление военной помощи Украине. Об этом свидетельствует текст обнародованного во вторник заявления Сондланда, которое он приложил в качестве дополнения к своим свидетельским показаниям, данным под присягой в Палате представителей Конгресса США.

Американский дипломат выступал на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 3 октября. Эти слушания были проведены в рамках разбирательства, связанного с процедурой импичмента республиканца Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей.

По словам Сондланда, свои показания он пересмотрел, ознакомившись с текстом речи в Конгрессе других своих коллег - временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона. Согласно версии американского постпреда, он вспомнил благодаря этому детали, которые упустил, когда давал свои предыдущие показания.

"Я теперь вспоминаю, что разговаривал отдельно с [помощником украинского президента Андреем] Ермаком и сказал ему, что возобновление помощи США Украине, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичные антикоррупционные заявления, которые мы обсуждали в течение нескольких недель", - признал Сондланд. При этом он утверждал, что сам всегда выступал против того, чтобы помощь Киеву была приостановлена, но не имел данных о том, кто именно в администрации принял такое решение. "Не имея никакого заслуживающего доверия объяснения прекращению помощи, я предположил, что эта приостановка была связана с предлагаемым антикоррупционным заявлением", - пояснил дипломат.