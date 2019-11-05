Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа

Показания дипломатов подтверждают, что действий по принципу "услуга за услугу" быть не могло, отметили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований. Такое мнение выражается в письменном заявлении, которое распространила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в связи с публикацией стенограмм выступлений Волкера и Сондланда в Палате представителей Конгресса в начале октября.

На эту тему
Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

"Обе обнародованные сегодня стенограммы показывают, что свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее", - убеждена официальный представитель американского лидера.

"Посол Сондланд без обиняков заявляет, что он "не знал (и до сих пор не знает), когда, почему или кем было приостановлено оказание помощи [США Украине]. По его словам, он "предполагал", что существовала увязка с помощью. Тем не менее, он не смог назвать никакой надежный источник такого предположения", - отметила Гришэм.

"Показания Волкера, напротив, подтверждают, что действий по принципу "услуга за услугу" быть не могло, так как украинцам сначала не было известно о приостановке выделения [американской] помощи. Никакое число малопристойных заголовков необъективной прессы, явно направленных на то, чтобы повлиять на обсуждение общественностью [случившегося], не меняет того факта, что президент не совершил ничего предосудительного", - заявляет пресс-секретарь Трампа.

Бывший спецпредставитель США по Украине Волкер и американский постпред при ЕС Сондланд дали показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией. Последняя смогла дать ход процедуре импичмента, поскольку на этом этапе имеет большинство в нижней палате Конгресса.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
На Кипре отметили День народного единства
Праздничный вечер состоялся в Никосии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС