Кандидат в президенты Боливии Меса отказался от предложенного президентом диалога

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Карлос Меса, занявший второе место на прошедших 20 октября выборах главы государства, заявил в субботу, что не собирается вести переговоры с президентом Эво Моралесом.

"Мне не о чем вести переговоры с Эво Моралесом и его правительством", - сказал он в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

Меса заявил, что он и его сторонники уже призвали провести в стране новые выборы с другим составом Высшего избирательного суда и считают это единственным выходом из кризиса в стране.

Ранее Моралес пригласил все политические партии, которые по итогам прошедших выборов получили места в парламента, провести встречу, чтобы найти мирное решение ситуации в стране.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В пятницу к протестами присоединились полицейские в нескольких городах Боливии. Жертвами столкновений и беспорядков в ходе протестов стали не менее трех человек.