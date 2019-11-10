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Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: подавшего жалобу на Трампа информатора не вызовут на слушания по импичменту

Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что выступление информатора, чье имя не разглашается, подвергнет его серьезному риску

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния) выступил против участия в слушаниях по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа сотрудника спецслужб, подавшего на него жалобу. Об этом говорится в письме законодателя, которое в субботу было частично опубликовано на сайте телеканала CNN.

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Речь идет о сотруднике американских разведывательных служб, имя которого не разглашается. Поданная им жалоба относительно состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Пригласить данного сотрудника на запланированные на следующую неделю слушания ранее предложил старший республиканец в спецкомитете по разведке Палаты представителей Девин Нуньес (от штата Калифорния).

Шифф заявил, что считает выступление указанного сотрудника "излишним и нецелесообразным", поскольку ранее он уже предоставил всю имеющуюся у него информацию.

"В свете угроз со стороны президента выступление перед нами данного лица лишь подвергнет его серьезному риску", - заявляет в своем письме Шифф. Окончательное решение о том, кто выступит на слушаниях, принимают в данный момент демократы.

Нуньес также предлагал пригласить в Конгресс Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и ряд других лиц. В опубликованных CNN выдержках из письма Шиффа не говорится о том, согласен ли он на это. Нуньес в субботу вечером сообщил в интервью телеканалу Fox News, что пока не получил положительный ответ от Шиффа.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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