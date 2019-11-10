CNN: подавшего жалобу на Трампа информатора не вызовут на слушания по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния) выступил против участия в слушаниях по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа сотрудника спецслужб, подавшего на него жалобу. Об этом говорится в письме законодателя, которое в субботу было частично опубликовано на сайте телеканала CNN .

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

Речь идет о сотруднике американских разведывательных служб, имя которого не разглашается. Поданная им жалоба относительно состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Пригласить данного сотрудника на запланированные на следующую неделю слушания ранее предложил старший республиканец в спецкомитете по разведке Палаты представителей Девин Нуньес (от штата Калифорния).

Шифф заявил, что считает выступление указанного сотрудника "излишним и нецелесообразным", поскольку ранее он уже предоставил всю имеющуюся у него информацию.

"В свете угроз со стороны президента выступление перед нами данного лица лишь подвергнет его серьезному риску", - заявляет в своем письме Шифф. Окончательное решение о том, кто выступит на слушаниях, принимают в данный момент демократы.

Нуньес также предлагал пригласить в Конгресс Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и ряд других лиц. В опубликованных CNN выдержках из письма Шиффа не говорится о том, согласен ли он на это. Нуньес в субботу вечером сообщил в интервью телеканалу Fox News, что пока не получил положительный ответ от Шиффа.