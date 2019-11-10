Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что пока не приняли решение о выходе из ДНЯО

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад заявил, что в случае прекращения ядерной сделки Тегеран может выйти из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. Тегеран к настоящему моменту не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Власти Ирана пока не принимали решение о выходе из ДНЯО", - цитирует его агентство ISNA.

В субботу телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовала заявление посла Ирана в Лондоне Хамида Баединежада о том, что Тегеран может выйти из ДНЯО в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Реклама на ТАСС
Эксперт: Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в сфере безопасности
По словам Мирзохида Рахимова, проведение форума "Валдая" в Узбекистане - показатель того, что динамика российско-узбекских отношений за последние три года ускорилась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС