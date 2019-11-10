Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грета Тунберг сообщила о публикации нового издания ее сборника

Все средства, полученные от продажи книги, экоактивистка направит на благотворительность
Грета Тунберг EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA
Описание
Грета Тунберг
© EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA

ТАСС, 10 ноября. Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что 11 ноября на прилавках американских книжных магазинов появится новое издание ее книги "Каждый может изменить ситуацию".

На эту тему
Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов

"В понедельник моя книга будет опубликована в Соединенных Штатах, - написала она на своей странице в Instagram. - Это обновленное издание, которое включает еще больше записей речей [Греты Тунберг]".

Экологическая активистка также отметила, что публикация книги в других странах и на других языках ожидается в скором времени. Все средства, полученные от продажи произведения, Тунберг планирует потратить на благотворительность.

В июне 2019 года вышел сборник речей активистки на английском языке, позднее была опубликована версия на немецком.

Теги
ШвецияСШАТунберг, Грета
Реклама на ТАСС
Парламентские выборы в Камеруне назначили на 9 февраля 2020 года
В этот же день будут избраны городские советники и мэры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС