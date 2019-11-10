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Начало процедуры импичмента Трампа

Давший показания против Трампа сотрудник покинет Белый дом

Кадровые перестановки связаны с реорганизацией работы Совета национальной безопасности, пояснил помощник президента США Роберт О'Брайен

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман, выступивший на слушания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, в скором времени покинет свой пост из-за реорганизации работы ведомства. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании CBS, показанном в воскресенье.

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"Мы рационализируем работу Совета национальной безопасности, есть люди, которые были переведены из других министерств и ведомств. Как я понимаю, подполковник Виндман был переведен из Министерства обороны США, и все, кто был переведен в СНБ, начнут возвращаться обратно в свои министерства, мы возьмем новых людей", - заявил он, отметив, что численность сотрудников планируется сократить приблизительно до сотни человек.

О'Брайен при этом отрицает какую-либо связь этого кадрового решения с тем фактом, что Виндман дал показания против Трампа. "Я никогда не мщу никому. Речь идет обо всех, кто был переведен к нам. Их срок подходит к концу, они возвращаются в свои ведомства", - утверждает помощник президента по нацбезопасности.

Теги
СШАТрамп, ДональдО'Брайен, РобертНачало процедуры импичмента Трампа
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