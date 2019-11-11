Мадуро заявил, что ОАГ нанесла "удар в спину" подавшему в отставку Моралесу

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) нанесла "удар в спину" боливийскому лидеру Эво Моралесу, объявившему в воскресенье о своей отставке, путем публикации доклада о фальсификациях во время президентских выборов. Об этом заявил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала TeleSUR .

"Эво [Моралес] пригласил ОАГ и всех желающих принять участие в проверке голосов [на выборах]. Но ОАГ нанесла удар в спину ему. ОАГ проводит государственные перевороты в Латинской Америке последние 100 лет, они стоят за государственным переворотом против Эво Моралеса", - сказал Мадуро. По словам главы Венесуэлы, его боливийский коллега всегда выступал "за мир и диалог".

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию госпереворотом.