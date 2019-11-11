На Украине проверяют причастность экс-руководства страны к инциденту в Керченском проливе

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проверяет, являются ли правонарушениями действия бывшего руководства страны во время инцидента в Керченском проливе и были ли они умышленными. Об этом в понедельник сообщил директор бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.

"В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения ими Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения. Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - написал Труба.

При этом он не уточнил, действия каких именно бывших чиновников проверяет ГБР, однако в своем сообщении неоднократно упомянул имя экс-президента Украины Петра Порошенко. "Об этом никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организует Петр Порошенко", - написал Труба. Поясняя свое утверждение, директор ГБР отметил, что связанные с Порошенко два украинских телеканала - "Пятый" и "Прямой" - распространяют неверную информацию о бюро, а тему произошедшего в Керченском проливе используют "в качестве приманки".

Труба заверил, что события в проливе "плотно изучаются украинским следствием". "Мы проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы. Мы выясним подробности этих событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны, на них не повлияет никакая антикампания", - подчеркнул он.

Директор бюро заявил, что Порошенко "может присоединиться к следственным действиям", и пригласил его на допросы. "И он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет", - заключил Труба.