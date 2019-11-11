Начальник полиции Боливии подал в отставку

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Начальник полиции Боливии Юри Кальдерон в понедельник подал в отставку. Об этом сообщила газета El Deber со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Эво Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Ситуация стала обостряться после того, как 8 ноября полиция в нескольких городах Боливии присоединилась к протестам.

Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. 10 ноября он объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы.

Вслед за Моралесом в отставку также подал вице-президент Альваро Гарсиа Линера. Кроме того, в отставку подали спикер Сената Адриана Сальватьерра и председатель Палаты депутатов Виктор Борда, которые были следующими в очереди на пост и.о. главы государства после вице-президента. Дальнейший порядок перехода должности не прописан в боливийских законах, однако второй вице-спикер Сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию, заявила, что возьмет на себя обязанности и.о. президента.