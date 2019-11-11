СМИ: подавший в отставку глава МВД Боливии попросил убежища в посольстве Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Карлос Ромеро, подавший в отставку с поста главы МВД Боливии, попросил убежища в посольстве Аргентины в Ла-Пасе. Об этом сообщила газета Clarín .

По ее данным, Ромеро обратился с этой просьбой в посольство 10 ноября. Охрана дипмиссии после этого была усилена.

Ранее глава МИД Аргентины Хорхе Фори сообщил, что власти республики не получали запрос о предоставлении убежища от Эво Моралеса, 10 ноября подавшего в отставку с поста президента. Он также опроверг сообщения о том, что власти Боливии обращались к Аргентине с просьбой воспользоваться ее воздушным пространством.

Глава МИД осудил акты насилия в отношении членов администрации Моралеса и нападение на его дом, однако отметил, что не считает произошедшие в Боливии события государственным переворотом.