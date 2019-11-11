Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Власти Эквадора уверены, что народ Боливии восстановит демократию в стране

В Кито подчеркнули, что "отвергают любой акт насилия"

ТАСС, 11 ноября. Правительство Эквадора выразило свою уверенность в том, что народ Боливии сможет восстановить демократическую систему внутри страны в рамках действующих законов. Соответствующее заявление в понедельник распространил эквадорский МИД.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Правительство выражает уверенность в том, что приверженность боливийского народа к миру и демократии будет способствовать полному восстановлению демократической системы в рамках законов и конституции", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Эквадорские власти подчеркивают, что "отвергают любой акт насилия". "Мы призываем всех политических и общественных деятелей братской Боливии объединить усилия для скорейшего восстановления мира при уважении прав человека", - отмечается в заявлении.

Теги
БоливияЭквадорПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Трамп назвал отставку Моралеса важным событием для демократии в Западном полушарии
Уход экс-президента Боливии создает условия к тому, чтобы голоса народа были услышаны, отметил президент США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС