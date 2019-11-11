Власти Эквадора уверены, что народ Боливии восстановит демократию в стране

ТАСС, 11 ноября. Правительство Эквадора выразило свою уверенность в том, что народ Боливии сможет восстановить демократическую систему внутри страны в рамках действующих законов. Соответствующее заявление в понедельник распространил эквадорский МИД.

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"Правительство выражает уверенность в том, что приверженность боливийского народа к миру и демократии будет способствовать полному восстановлению демократической системы в рамках законов и конституции", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Эквадорские власти подчеркивают, что "отвергают любой акт насилия". "Мы призываем всех политических и общественных деятелей братской Боливии объединить усилия для скорейшего восстановления мира при уважении прав человека", - отмечается в заявлении.