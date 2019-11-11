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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Франция, Германия и Великобритания призвали Иран вернуться к исполнению ядерной сделки

В совместном заявлении европейские державы выразили обеспокоенность в связи с решением Тегерана возобновить обогащение урана на ядерном объекте Фордо

ТАСС, 11 ноября. Франция, Германия и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана возобновить обогащение урана на ядерном объекте Фордо и призвали иранские власти не отказываться от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в совместном коммюнике этих трех европейских государств.

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"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель ЕС, чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Ирана относительно возобновления деятельности по обогащению урана в Фордо, что подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)", - указывается в коммюнике. "Действия Ирана противоречат четким положениям СВПД по Фордо и могут иметь потенциально серьезные последствия в области нераспространения", - отмечается в заявлении.

"Мы подчеркиваем важность полного осуществления СВПД всеми участниками и подтверждаем нашу решимость продолжать все усилия по сохранению соглашения, которое служит интересам всех", - подчеркивается в коммюнике.

Теги
ИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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