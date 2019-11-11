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Полиция Боливии попросила вооруженные силы подключиться к обеспечению порядка в стране

Начальник полиции Ла-Паса Хосе Антонио Барренечеа призвал "не допустить смертей и кровопролития"

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция Боливии попросила вооруженные силы республики помочь ей обеспечить порядок в стране, так как ее сил не хватает для борьбы с беспорядками. С таким призывом обратился в понедельник начальник полиции Ла-Паса Хосе Антонио Барренечеа.

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"Командующий ВС [Уильямс] Калиман, я прошу вас вмешаться, потому что возможности боливийской полиции уже исчерпаны", - сказал он в обращении с улицы Ла-Паса, которое транслировалось в эфире телеканала Unitel.

Барренечеа призвал "не допустить смертей и кровопролития".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Эво Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы.

Несмотря на отставку Моралеса, ситуация в стране остается неспокойной. Боливийские СМИ сообщают о стычках между сторонниками оппозиции и подавшего в отставку президента.

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