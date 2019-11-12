Экс-советник Волкера: Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе

Он 30 октября выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована в понедельник.

"В то время как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение (ситуации в Керченском проливе - прим. ТАСС), сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию <...> В тот вечер [25 ноября] я направил сообщение [на тот момент спецпредставителю США по Украине Курту] Волкеру о том, что президент [Трамп] наложил запрет на любые заявления [Белого дома по этой теме]", - отметил Андерсон, пояснив, что узнал о решении из телефонного звонка. Он добавил, что опубликовал реакцию Волкера на инцидент в Керченском проливе на странице спецпредставителя США по Украине в Twitter.

Экс-советник Волкера предположил, что такого рода решение могло быть принято "в связи с желанием получить больше информации" об инциденте. "Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах", - отметил он. Андерсон напомнил законодателям о том, что Россия называла случившееся провокацией со стороны Украины с целью получить помощь от Запада. "Заявление было, госсекретарь [Майкл] Помпео выступил с заявлением на следующий день. Постпред [США при ООН Никки] Хейли в конце концов тоже довольно быстро выступила с заявлением. Но аналогичное заявление от Белого дома, о котором мне было бы известно, так и не последовало", - заключил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине.