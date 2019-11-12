Моралес заявил, что после ухода с поста президента Боливии укрывался у производителей коки

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес в понедельник сообщил, что после отставки с поста президента Боливии его укрывали члены профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба.

"Я очень благодарен братьям из Федераций тропической части департамента Кочабамба (профсоюзы производителей листьев коки - прим. ТАСС), которые позаботились обо мне и предоставили защиту", - написал он в Twitter.