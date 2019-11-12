Моралес заявил, что после ухода с поста президента Боливии укрывался у производителей коки

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес в понедельник сообщил, что после отставки с поста президента Боливии его укрывали члены профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба.
"Я очень благодарен братьям из Федераций тропической части департамента Кочабамба (профсоюзы производителей листьев коки - прим. ТАСС), которые позаботились обо мне и предоставили защиту", - написал он в Twitter.
Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019
К твиту Моралес приложил фотографию, на которой видно, что он лежит на покрывале на полу. "Так я провел первую ночь после того, как был вынужден отказаться от поста президента из-за госпереворота, который устроили Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо при помощи полиции", - написал он.
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Эво Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки.
10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы.