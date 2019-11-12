Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Моралес заявил, что после ухода с поста президента Боливии укрывался у производителей коки

Политик вновь отметил, что в его стране был устроен госпереворот
Эво Моралес AP Photo/Burhan Ozbilici
Описание
Эво Моралес
© AP Photo/Burhan Ozbilici

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес в понедельник сообщил, что после отставки с поста президента Боливии его укрывали члены профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба.

"Я очень благодарен братьям из Федераций тропической части департамента Кочабамба (профсоюзы производителей листьев коки - прим. ТАСС), которые позаботились обо мне и предоставили защиту", - написал он в Twitter.

К твиту Моралес приложил фотографию, на которой видно, что он лежит на покрывале на полу. "Так я провел первую ночь после того, как был вынужден отказаться от поста президента из-за госпереворота, который устроили Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо при помощи полиции", - написал он.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Эво Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки.

10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
Reuters: глава администрации Гонконга обвинила протестующих в эгоизме
Кэрри Лам выразила надежду, что университеты и школы обратятся к студентам и ученикам с призывом не принимать участия в насилии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС