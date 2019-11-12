Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана

Речь идет о рестрикциях, введенных в 1979 году
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить с 14 ноября на один год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном во вторник пресс-службой Белого дома.

На эту тему
40 лет антиамериканизма. Почему Тегерану не удается помириться с США

Трамп подчеркнул, что "отношения (США) с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения [двусторонних] соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные в тот день меры с целью противодействия этому чрезвычайному положению должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2019 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ номер 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем были введены эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США и запрет на поездки американцев в Иран. В последующем все американские президенты лишь ужесточали санкции против Ирана.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Помпео призвал премьера Ирака к проведению реформ в стране в ответ на протесты
Речь идет от ответе в виде осуществления реформ и борьбе с коррупцией, отметил госсекретарь США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС